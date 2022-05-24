نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة الاجازه الصيفيه بالسعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاهدت محركات البحث الإلكتروني تلك الفترة تداول سؤال كم مدة الاجازه الصيفيه ؟ بكثرة، حيث أن نظام التعليم الجديد الذي تم فرضه بالمملكة العربية السعودية وهو الذي يهدف لتطبيق رؤية التطوير التي تم طرحها من قبل السعودية لعام 2030م، وهي تطمح لتقدم وتطوير التعليم لهذا فهي تعتمد على فرض الكثير من التعديلات والتغيرات والتي من أبرزها هو فرض فصل دراسي ثالث على كافة المراحل التعليمية.

كم مدة الاجازه الصيفيه

في الواقع أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد بدأ إجازة نهاية العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية، ولكن من المتوقع أن تبدأ الإجازة الصيفية فور الانتهاء من اختبارات نهاية العام الدراسي وهي اختبارات الفصل الدراسي الثالث، والتي من المتوقع إقامة الاختبارات الخاصة بها في 1/12/1443 هجري وهو الموافق 30 يونيو 2022م.

ومن بعد الإنتهاء من إختبارات الفصل الدراسي الثالث سوف تبدأ على الفور إجازة نهاية العام الدراسي لعام 1443 هجري، ولكن إلى الآن لم يتم الاعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444 هجري لهذا يجهل الجميع مدة الاجازة الصيفية، وسوف يظل الأمر على ما هو عليه حتى تخرج وزارة التعليم السعودية بيان رسمي يفيد بموعد بدء الدراسة في العام الجديد.

إجازة الفصل الدراسي الثالث للعام 1443

يُعد فرض الفصل الدراسي الثالث على طلاب المدارس هو أحد الانظمة التعليمية الجديدة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، وهو يتبع فكرة التطور التعليمي التي تسعى السعودية لتحقيقها في 2030 لهذا فقد تمكنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من طرح جدول معتمد يحتوي على إجازات الفصل الدراسي الثالث للعام 1443/2022، ويمكن عرض الجدول فيما يلي:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الثالث 17/8/1443هجري 20/3/2022 م بداية إجازة عيد الفطر 24/9/1443 هجري 25/4/2022م بداية الرجوع للدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7/10/1443 هجري 8/5/2022م إجازة نهاية أسبوع طويلة 24/10/1443 هجري 25/5/2022م إجازة نهاية أسبوع طويلة 16/11/1443هجري 15/6/2022م بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1/12/1443هجري 30/6/2022م

وبنهاية المقال نكون قد تعرفنا من خلال موقعنا ثقفني على كم مدة الاجازه الصيفيه و تفاصيل إجازة الفصل الدراسي الثالث للعام 1443.