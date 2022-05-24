نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موقع النتائج” نتيجة امتحانات الصف الخامس 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من أولياء الأمور عن نتيجة امتحانات الصف الخامس للترم الثاني 2022 في تلك الفترة، فمنذ انتهاء الطلبة والطالبات في الصف الخامس الابتدائي من الامتحانات بالمواد الدراسية المختلفة الأساسية التي تدخل في المجموع، أو التي لم تدخل في المجموع وقد اجتاحت البيوت والقلوب حالة من القلق الشديد تجاه نتيجة امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022، ويمكن استخراج نتيجة الصف الخامس الابتدائي للترم الثاني 2022 أون لاين فور اعتماد النتيجة رسميًا ورفع النتيجة على شبكة الإنترنت.

نتيجة امتحانات الصف الخامس

انتهى الطلاب من امتحانات الصف الخامس الابتدائي في يوم 11 من مايو 2022 بعد أن انطلقت الامتحانات في يوم 7 مايو الذي يسبقه، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم توزيع نسبة النجاح والدرجات للطلاب في الصف الخامس الابتدائي، حيث أن 70% من النتيجة تتمثل في أعمال العام، وباقي النسبة تمثل درجات الطالب، ويضاف إلى هذا مشاركة الطالب بالفصل مع معلمه، ونسب الحضور والغياب طوال العام الدراسي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تقوم برفع النتيجة على الإنترنت من خلال بوابة التعليم الأساسي التي تتبع لوزارة التربية والتعليم، ويتم استخراج نتيجة امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع الوزارة.

استخراج نتيجة امتحانات الصف الخامس الترم الثاني

من السهل على الأفراد بمحافظات مصر الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم باتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الخطوات التالية:

دخول الطالب أو ولي الأمر إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي.

يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

حدد العام الدراسي الجاري، ثم اختار الصف الدراسي وهو الخامس الابتدائي.

اختار الفصل الدراسي الثاني.

ثم يتم بعدها ملء بيانات الطالب بكتابة الاسم ورقم الجلوس.

يتم كتابة الرقم القومي ثم النقر على الاستعلام ليتم عرض النتيجة على الفور.

بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم الفني عن طرح نتيجة الصف الخامس الابتدائي لعام 2022 عبر الموقع الرسمي لها، أشعل طلاب وطالبات هذه المرحلة منصات البحث المختلفة من أجل التعرف على رابط و خطوات الاستعلام عن نتائجها، حتى يتمكنوا من الاطمئنان على درجاتهم الامتحانية وخاصة أنهم أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في حالة من القلق والتوتر بشأن حائجة كورونا، فهم الآن في أمس الحاجة لمعرفة تلك الخطوات من أجل الاطمئنان، ولهذا نسرد على حضراتكم الان خطوات الاستعلام عن نتيجة 5 ابتدائي:

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية.

انقر على التبويب الخاص بالخدمات الطلابية الإلكترونية.

حدد المرحلة الدراسية ومن ثم المحافظة التابع إليها.

سجل رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على الاستعلام عن النتائج.

في خلال دقائق معدودة يتم تحميل بيان الدرجات الخاص بك.

من المقرر ان تصدر نتيجة كافة طلاب الصف الخامس الابتدائي خلال الساعات القليلة القادمة، على ان تكون النتائج متوافرة للطلاب الكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ويأتي ذلك من خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من كل طالب داخل الموقع والتي يجب كتابتها باللغة الانجليزية مثلما عرضنا في الاعلى.