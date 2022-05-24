نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن https://moe.gov.eg/ موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 حيث تعد المرحلة الإعدادية هي مرحلة تعليمية وسطي، تقع كحلقة نصف بين المرحلة الابتدائية والشهادة الثانوية، والتي على أساسها يتحدد قبول الطالب في أي من المراحل التالية، قد يستمر في الثانوية العامة، أو يلتحق بإحدى الشهادات الفنية، وذلك وفقاً للتنسيق الذي تضعه كل محافظة نظراً لاختلاف الامتحانات من محافظة لأخرى، والذي يعتمد بشكل أساسي على نتيجة الطلاب، فإذا نجح معظم الطلاب بدرجات عالية، تجد التنسيق الثانوي مرتفع والعكس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

مع إتمام طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم، والتي كانت موافقة ليوم 19 يونيو 2022، يبدأ التوتر والقلق يغزو عقول الطلاب وقلوب أولياء الأمور، ويزيد التساؤل حول ميعاد النتيجة، لذلك تظهر منصة امتحانات مصر محل بحث من الطلاب، والتي من خلالها يتحقق الطالب من جميع خدماته بشكل إلكتروني عن بعد، وتعتبر المنصة هي الموقع الأول التي تظهر فيه نتائج الشهادة للمراحل الابتدائية والإعدادية، حيث يتمكن كل طالب من الحصول عليها بإدخال بياناته، حيث أسست وزارة التربية والتعليم هذه المنصة لتسهيل خدمات الطلاب والإجابة عن معظم استفساراتهم، كما لا تتخصص المنصة في خدمات التربية والتعليم فقط، بل تقدم ايضاً خدمات التعليم الفني، لذلك اعتمد بشكل أساسي على منصة التعليم الرسمية للاستعلام عن النتيجة.

روابط استعلام نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية من إحدى النتائج المهمة، حيث أن هذه الشهادة تحدد طريق الطالب في الانتقال إلى مرحلة الثانوية العامة أو المدارس الموازية لها، لذا يبحث العديد من أولياء الأمور عن نتيجة الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بكل المحافظات المصرية المتباينة، وذلك عقب انتهاء امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2021-2022 م، وسنوضح فيما يلي طريقة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

موقع الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

فور التأكد من ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال المنصة التعليمية كما وضحنا لكم، نقوم على الفور بالبحث عن النتيجة الخاصة بطلابنا، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات بسيطة، إن اتبعتها تحصل علي نتيجتك خلال دقائق معدودة.

قم بالبحث عن موقع الوزارة التعليمية وادخل عليه.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب.

ثم اضغط على خيار المرحلة الإعدادية التعليمية.

بعدها حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم أدخل بياناته من حيث رقم جلوسه ومركز تعليمه والمدرسة التابع لها.

انقر الحصول على نتيجة وانتظر ثواني، ثم تجد نتائج الطالب في كافة المواد، بالإضافة إلى ترتيبه بالنسبة للمحافظة والإدارة وأيضا المدرسة.

وفي نهاية المقال نرجوا أن يحقق كل طالب آماله في التفوق والنجاح، ومن خلال السطور السابقة استطعنا إلمام موضوع نتيجة الشهادة الإعدادية والحصول عليها.