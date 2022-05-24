نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، والتي تظهر عبر الموقع الرسمي لـ بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد ظهور النتيجة، رسميا،حيث إنه بالتزامن مع انتهاء امتحانات الترم الثاني من تانية اعدادي يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة آخر العام بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، من أجل الوقوف على جودة أداء الأبناء الدراسي وتحقيق النجاح والتفوق، وكذلك الانتقال إلى العام الدراسي الذي يليه بتفوق وأعلى الدرجات.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة الخدمات بشكل رقمي لتسهيل الأمور على الطلاب والأسر، فهي توفر على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى خدمات نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل مثل الابتدائي والإعدادي، خدمات أخرى تتعلق بالتعليم وتتصل بمجالات مختلفة تهم الطلاب ومركز إعلامي متكامل.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وعلى الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس اتباع الخطوات الموضحة كما يلي:

أولا يجب تسجيل الدخول عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي

اضغط على نتائج صفوف النقل من القائمة الرئيسية.

قم باختيار تبويب نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022

قم بملء بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس

قم بملء خانات الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقما ويمكن الحصول عليه من شهادة الميلاد

اضغط على خيار استعلم الآن

تظهر لك النتيجة في الحال فور الظهور

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

تقدم وزارة التربية التعليم كذلك عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي خدمات أخرى متنوعة غير نتيجة 2 ع أو نتائج الصفوف الأخرى، لأن الموقع مقسم بحيث يرضي احتياجات الطالب وولي الأمر وحتى المستخدم العادي، ومن الخدمات التي يقدمها الموقع

شريط تولبار أهم الأخبار : وهو شريط متحرك في أعلى الموقع يعرض أهم الأخبار الواردة في كل المجالات على رأس الساعة

قسم نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي : وهو يختص بعرض نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية من 1 ب وحتى 2 ع بالاسم ورقم الجلوس

قسم نتيجة الشهادة الإعدادية : وهو يختص بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها

قسم تطبيق نتائج الامتحانات : وهو يوفر تحميل تطبيق ذكي للهواتف المحمولة خاص بالوصول إلى النتائج لسهولة الاستعلام

ونوهت وزارة التربية والتعليم أنه لم يحدث أي تسريب لأي مادة امتحانية خلال الأيام المنقضية والتي أدى فيها طلبة الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية والجبر، وأن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي هو محاولات غش تبدأ بعد بداية الوقت الأصلي للامتحان، ويتصدى لها مديرو عموم الإدارات التعليمية والمعلمون الشرفاء من رؤساء اللجان والمراقبين من خلال فرض السيطرة على اللجان الفرعية داخل لجان الامتحان، ومنع الطلبة من الدخول بالهواتف النقالة.