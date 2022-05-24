لوكاشينكو يحذر من اندلاع الحرب العالمية الثالثة بسبب دعم الغرب لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:22 مساءً - حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية من حرب عالمية ثالثة مقبلة، ما لم تتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأثار لوكاشينكو شبح نشوب صراع عالمي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ووفقًا لتقرير لمجلة نيوزويك، كتب لوكاشينكو، “تدعو بيلاروسيا دول العالم إلى التوحد ومنع الصراع الإقليمي في أوروبا من التصعيد إلى حرب عالمية واسعة النطاق!".

وأرسل تحالف عريض من الدول، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا لمساعدة البلاد على صد الغزو الروسي، مع فرض عقوبات على روسيا.

وقالت بيلاروسيا في مارس إن قواتها المسلحة لم تشارك فيما تسميه موسكو “عمليتها الخاصة” في أوكرانيا، لكنها كانت بمثابة نقطة انطلاق لروسيا لإرسال آلاف الجنود عبر الحدود في 24 فبراير.

وبالأمس، أعرب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن قلقه إزاء المحاولات المزعومة من قبل الدول الغربية لـ“تقسيم” أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في البلاد.

وخلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي، اليوم الاثنين، ادعى لوكاشينكو أنه وبوتين قلقان من سلوك بعض السياسيين البولنديين وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وكذلك من تحرك التحالف العسكري لتركيز قواته على الحدود الغربية لـ روسيا وبيلاروس.

وقال الرئيس البيلاروسي: “نحن قلقون من أنهم، البولنديون وأعضاء الناتو، مستعدون لاتخاذ خطوات لتقسيم أوكرانيا، ليستعيدوا السيطرة كما كان الحال قبل عام 1939، على أوكرانيا الغربية”.

وفي رأيه، لدى الغرب “استراتيجية مماثلة” عندما يتعلق الأمر بغرب بيلاروس.

وقال لوكاشينكو: “نبقي آذاننا مفتوحة”، مؤكدا إيمانه بأن كييف في مرحلة ما ستحتاج إلى مساعدة موسكو ومينسك لإنقاذ وحدة أراضي أوكرانيا.