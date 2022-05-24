رئيس المفوضية الإفريقية يدين هجمات حركة 23 مارس المتمردة في الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:22 مساءً - أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شنها متمردو (حركة 23 مارس) ضد الجيش الكونغولي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في منطقة روتشورو في مقاطعة كيفو الشمالية، مما تسبب في حالة طوارئ إنسانية ونزوح عدد كبير من السكان.

وقال في بيان إنه يقف مع السلطات الكونغولية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في إدانة هذه الهجمات بشدة، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا.

وحث رئيس المفوضية السلطات الكونغولية، بالتعاون مع قوات بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على تعزيز حماية مواقع إعادة تجميع النازحين وضمان حماية المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ودعا متمردي (حركة 23 مارس) إلى إلقاء أسلحتهم بشكل نهائي، ووقف كل أشكال العداء، والالتزام بروح عملية نيروبي من أجل حل الأزمات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.