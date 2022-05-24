فوربس الأمريكية تكشف كواليس مخطط «داعش» لاغتيال جورج بوش الابن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:22 مساءً - كشف تقرير لمجلة فوربس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مخطط تنظيم “داعش” الإرهابي لاغتيال الرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش الابن.

وأكد التقرير، أن أحد الأشخاص المرتبطين بالتنظيم، دخل إلى الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، حيث استقر في ولاية دالاس التي يقيم بها “بوش”، وبدأ في وضع استراتيجية لاغتياله.

التقرير نوه إلى أن الإرهابي الداعشي قام بتصوير منزل الرئيس الأسبق، وحصل على احداثيات كاملة للموقع، بعدما جند بعض المساعدين في الولاية لتسهيل تهريبه على الحدود المكسيكية، بعد نجاحه في اغتيال بوش.

واستند التقرير المنشور إلى مذكرة تفتيش من مكتب التحقيقات الفيدرالي تم تقديمه في 23 مارس وتم فتحه هذا الأسبوع في المنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه كشف المخطط من خلال عمل اثنين من المخبرين السريين ومراقبة حساب المخطط المزعوم على منصة WhatsApp المملوكة لشركة Meta.

وقال المشتبه به، ومقره في كولومبوس بولاية أوهايو ، إنه يريد اغتيال بوش لأنه شعر أن الرئيس السابق مسؤول عن قتل العديد من العراقيين وتفكيك البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي عام 2003 ، وفقًا للمذكرة.

فيما اعتبرت فوربس، أن القضية تُظهر كيف يواصل المحققون الفيدراليون مراقبة تهديدات داعش حتى مع إضعاف التنظيم بشدة بسبب العمليات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية في السنوات الأخيرة.

كان مُنظم المؤامرة المزعوم في الولايات المتحدة منذ عام 2020 وكان لديه طلب لجوء معلق، وفقًا لطلب مذكرة التفتيش من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي (نوفمبر) 2021 ، كشف المشتبه به لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن مؤامرة اغتيال بوش وسأل المصدر السري عما إذا كان يعرف كيفية "الحصول على نسخة طبق الأصل أو مزورة من الشرطة أو هويات وشارات مكتب التحقيقات الفيدرالي" للمساعدة في تنفيذ مخططه، وما إذا كان من الممكن تهريب المتآمرين إلى خارج البلاد بنفس الطريقة التي دخلوا بها بعد انتهاء مهمتهم ، بحسب المذكرة.

وقالت المذكرة إن المخطط زعم أنه جزء من وحدة تسمى "الرعد" تابعة للتنظيم الإرهابي، والتي كان يقودها طيار عراقي سابق لصدام حسين.

وبعد السفر إلى دالاس مع المخبر لتصوير منزل بوش بالفيديو ، التقط المتهم المزيد من اللقطات في معهد جورج دبليو بوش ، وفقًا لما ذكره وكلاء فيدراليون، وكانت مدينة تكساس موقعًا لاغتيال الرئيس جون إف كينيدي في عام 1963.

في إحدى المحادثات مع مصدر سري في مكتب التحقيقات الفدرالي ، قال المشتبه به إنه كان يخطط لإدخال أربعة مواطنين عراقيين في العراق وتركيا ومصر والدنمارك إلى الولايات المتحدة ، وفقًا للمذكرة. في محادثة لاحقة ، ادعى أن أحد الأربعة كان "سكرتير وزير مالية داعش" ، على حد قول مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن المهرب المزعوم - المسؤول عن تهريب ارهابي داعش- وصف الرجال بأنهم "أعضاء سابقون في حزب البعث في العراق لم يتفقوا مع الحكومة العراقية الحالية وكانوا منفيين سياسياً".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه كان يخطط لتحصيل 15 ألف دولار من كل منهم ليتم تهريبها إلى أمريكا وكان حزب البعث هو التنظيم السياسي لصدام حسين الذي أطيح به في الغزو الأمريكي عام 2003.

وبحسب المذكرة، كانت الخطة هي الحصول على تأشيرات زيارة مكسيكية لعناصر تنظيم داعش ، باستخدام معلومات جواز السفر التي يرسلها إلى المخبر عبر واتس اب WhatsApp ، قبل نقلهم عبر الحدود. في غضون ذلك ، كان يتواصل مع جهة اتصال في مصر بشأن ملف شخصي مزيف على فيسبوك ، والذي حمل صورة ملف شخصي لكل من يديه الفردية تحمل كل منهما وردة ، مصممة لتبدو رومانسية و "غير مشبوهة" ، وفقًا لحساب مكتب التحقيقات الفدرالي. في عام 2021 ، حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على أمر بالبحث في حساب فيسبوك هذا ، على الرغم من عدم وضوح ما حصلوا عليه.