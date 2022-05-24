التشيك والنمسا وسلوفينيا يعلنون تسجّل أولى الإصابات بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وفى التشيك، رُصد المرض لدى رجل فى المستشفى العسكرى الجامعى فى براج، وفق مدير الجمعية التشيكية للأمراض المعدية بافيل دلوهى. وأوضح: "إنها مسألة وقت فقط، كنا نتوقع ذلك منذ أيام"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأوضح المعهد التشيكى للصحة العامة فى بيان، أن أعراض المرض ظهرت على الرجل بعد عودته من مهرجان موسيقى فى أنتويرب (شمال بلجيكا) مطلع مايو.

وفى النمسا، قالت السلطات الصحية فى العاصمة إن رجلاً نُقل إلى أحد مستشفيات فيينا بعدما ظهرت عليه أعراض المرض، بما فيها الحمى، تبيّن أنه مصاب.

وفى سلوفينيا، سجّلت إصابة بجدرى القرود لدى رجل ظهرت عليه أعراض الوباء بعد عودته من جزر الكنارى الإسبانية وفقاً للسلطات الصحية المحلية.