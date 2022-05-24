بريطانيا تعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بجدرى القرود 

جدة - نرمين السيد - أبلغت وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء عن رصد 14 حالة إصابة جديدة بجدرى القردة فى إنجلترا، مما يرفع العدد الإجمالى للحالات المكتشفة إلى 70 منذ السابع من مايو.





وأبلغت اسكتلندا عن أول حالة إصابة بجدرى القردة، أمس الاثنين، لكن لم يتم اكتشاف أى حالات فى ويلز وأيرلندا الشمالية حتى الآن. وقد بدأت شركات الأدوية سباقها لتوفير لقاح لجدرى القرود الآخذ فى الانتشار، على الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية من أن اللقاحات الموجود حاليا، بإمكانها مواجهة المرض. فقد أعلنت شركة مودرنا أنها تجرى اختبارا للقاح محتمل للوقاية من جدرى القرود فى مرحلة الاختبارات قبل السريرية مع انتشار المرض فى الولايات المتحدة وأوروبا.

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