مسؤول بريطانى: فاتورة الطاقة سترتفع بسرعة صاروخية فى الخريف

جدة - نرمين السيد - قال مدير هيئة مراقبة الطاقة فى بريطانيا "أوفجيم" جوناثان برييلى، اليوم الثلاثاء، إن فواتير الطاقة قد ترتفع بشدة فى بريطانيا لتصل إلى 2800 جنيه إسترلينى فى السنة لملايين الأسر.





وحذر برييرلى وزير الخزانة ريشى سوناك من الارتفاع الهائل فى سقف أسعار الطاقة من 1.971 جنيه إسترلينى الآن. وقال للجنة الأعمال بمجلس العموم: "أعلم أن هذا وقت محزن للغاية للعملاء لكنى بحاجة إلى أن أكون واضحًا مع هذه اللجنة والعملاء والحكومة بشأن الآثار المحتملة على الأسعار حتى شهر أكتوبر". وأضاف: "لذلك فى وقت لاحق اليوم، سأكتب إلى وزير الخزانة لأعطيه أحدث تقديراتنا لارتفاع سقف الأسعار".

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