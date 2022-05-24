لمواجهة الأزمة.. أمريكا تبيع 40 مليون برميل نفط من الاحتياطى الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة فى بيان، أن البيع يأتى فى إطار إعلان الرئيس جو بايدن فى 31 مارس الإفراج عن كميات من الخام من الاحتياطى البترولى؛ لمكافحة زيادات فى أسعار الطاقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فى الإدارة الأمريكية الاثنين، أن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من السولار من مخزون نادراً ما يستخدم، وذلك فى محاولة لمعالجة نقص حاد فى الإمدادات وارتفاع شديد فى الأسعار.

وأعلن الرئيس الأميركى جو بايدن أن التصدى للتضخم وأسعار الغاز المرتفعة يمثل أولوية لإدارته قبل انتخابات التجديد النصفى فى الكونجرس تجرى فى نوفمبر، ويسعى الجمهوريون للسيطرة على الكونجرس واستغلوا ارتفاع الأسعار لضرب الديمقراطيين.

ويبحث البيت الأبيض اللجوء إلى احتياطى للوقود فى منطقة شمال شرقى البلاد (نورث-إيست هوم هيتينج أويل ريزيرف) وتأسس هذا الموقع عام 2000 للمساعدة فى حل مشكلات الإمدادات، ولم يستخدم إلا مرة واحدة فى عام 2012 عقب الإعصار ساندى. وتأثير مثل هذا السحب سيكون محدوداً لأن هذا الخزان صغير نسبياً إذ لا يحتوى إلا على مليون برميل من السولار.

وسجل متوسط سعر السولار 5.56 دولار للجالون الأحد، وهو ما يقل قليلاً فقط عن مستوى قياسى سجله الأسبوع الماضى بلغ 5.58 دولار، وفقاً لجماعة تدافع عن حقوق قائدى المركبات. ويشكل ذلك زيادة نسبتها 75% على أساس سنوى.

ولجأت إدارة بايدن لمخزونات النفط الطارئة، المسماة بالاحتياطى البترولى الاستراتيجى، للمساعدة فى مواجهة أسعار الطاقة الآخذة فى الارتفاع. ويحتوى المخزون حالياً على 420 مليون برميل من النفط الخام على الرغم من عمليات السحب التى تمت مؤخراً.