الناتو: دعم واسع لدى الدول الأعضاء لانضمام فنلندا والسويد للحلف

جدة - نرمين السيد - أكد أمين عام حلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج أن هناك "دعما على نطاق واسع" من جانب الدول الأعضاء فى الناتو لانضمام فنلندا والسويد كعضوين جديدين فى التحالف العسكرى.





وأشار -فى مقابلة مع شبكة (سى إن إن) الأمريكية على هامش منتدى الاقتصادى العالمى بدافوس- إلى أنه يتوقع "أن تحتج" روسيا إذا قرر الناتو قبول البلدين كعضوين جديدين فى الحلف. يذكر أنه يتعين موافقة جميع الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى (البالغ عددهم 30 عضوا) لكى يتم منح فنلندا والسويد عضوية الناتو.

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