نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “link” نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات نتائج سته ابتدائي بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات، أوشكت الكنترولات المسؤولة عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني على الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وسوف يتم الاعلان عن نتائج سته ابتدائي في أقرب وقت، فمنذ انتهاء الامتحانات في يوم الخميس 12 من الشهر الجاري قامت كل مدرسة بعمل كنترول بداخلها لتتم به أعمال التصحيح والرصد وبعد الانتهاء من كافة أعمال الكنترول سوف يتم اعتماد النتيجة ثم تقوم المدرسة باعلانها للطلاب بداخلها، وحتى هذه اللحظة تفيد مصادرنا من داخل الكنترولات المختلفة بأن نتائج الطلاب في مرحلة الصف السادس الابتدائي مرتفعة وذلك عندما تتم مقارنتها بالاعوام الدراسية السابقة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات

تعتبر نتيجة الطالب في الصف السادس الابتدائي مؤشر على مستوي الطالب قبل دخوله مرحل التعليم الاعدادي، لذلك يهتم أولياء الأمور بتأسيس أبنائهم في هذه المرحلة تحديدا حتي يتمكنوا بعد ذلك من الاستمرار في مسارهم التعليمي بسهولة ويسر، ويتم أيضا تحديد ميول الطالب الدراسية في هذه المرحلة من حيث هل يميل لدراسة المواد الأدبية أو المواد العملية، وسوف نوضح لكم الآن طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 محافظة القاهرة:

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس من خلال الضغط على هذا الرابط او تتبع الخطوات التالية

أدخل على موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي .

. أختار نتيجة الصف السادس الابتدائي.

حدد الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 2021/2022.

أدخل البيانات الاساسية للطالب وهي(الرقم القومي-الاسم رباعي-رقم الجلوس)وتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أخيرا أضغط على عرض النتيجة لتظهر لك نتيجة الطالب.

خطوات تقييم الطالب في الصف السادس الابتدائي

يدرس الطالب في الصف السادس الابتدائي خمسة مواد بحيث يكون المجموع الكلي للمواد من 300 درجة ويتم تقسيمهم على المواد بالشكل التالي:

اللغة العربية من 100 درجة.

اللغة الانجليزية 40 درجة.

الرياضيات 80 درجة.

العلوم 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

وحتى يعتبر الطالب ناجح في كل مادة يجب أن يحصل على نسبة لا تقل عن 50% من الدرجة الموضحة لكل مادة وفي حالة حصول الطالب على نسبة أقل من 50% من المجموع الكلي للدرجات يعتبر الطالب في هذه الحالة راسب مجموع.