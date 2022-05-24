نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج تمهير Tamheer طاقات الباحثين عن عمل وشروط التسجيل في المقال التالي
التسجيل في تمهير طاقات التدريب على رأس العمل نوضحه تفصيلاً عبر هذا التقرير المفصل عن التسجيل في تمهير وشروط التسجيل، حيث يبحث المواطنين السعوديين عن كيفية التسجيل في برنامج تمهير وهو برنامج يقوم بتوفير التدريبات اللازمة لها لاكتساب الخبرة والكفاءة لكي يستطيع التقدم لسوق العمل وهو قادر على تحقيق نجاح مشرق، وبرنامج تمهير يستهدف جميع خريجي المعاهد والجامعات العلمية والتكنولوجية، بجانب حملة الدبلومات الصحية والفنية والإدارية، وخلال السطور التالية سوف نذكر لكم خطوات التسجيل في برنامج تمهير عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذكر أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم.
التسجيل في برنامج تمهير
فيما يلي سوف نقدم خطوات التسجيل في تمهير إلكترونية.
- تسجيل الدخول إلى بوابة طاقات والمتابعة.
- ثم قم بالضغط على برنامج تمهير من قائمة برامجنا.
- اضغط على زر تقدم هنا.
- قم بإدخال جميع البيانات وهي، رقم حساب مصرفي باسم الشخص المتدرب، إدخال بيانات التعليم، كتابة العنوان.
- يتم الضغط على كلمة إرفاق لإدخال الشهادة وقم بالضغط على كلمة تأكيد.
- تأكد من المؤهل المسجل الموجود في برنامج مؤهل حيث سوف يتم القبول بناء عليه.
- اضغط على كلمة أوافق على الشروط والأحكام.
- قم بالضغط على كلمة تقديم.
- سوف يحصل المتقدم على إشعار على بوابة طاقات وعلى البريد الإلكتروني.
شروط التسجيل في تمهير طاقات التدريب
وضعت بوابة العمل طاقات عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتدرب الذي يرغب في التسجيل في برنامج تمهير ومن أهم هذه ما يلي.
- أن يكون الشخص الراغب في التقديم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصل على بكالوريوس أو أعلى.
- أن يكون حاصل على شهادة دبلوم في الإدارة أو دبلوم فني أو دبلوم صحي.
- ألا يكون المتقدم سجل في وظيفة خلال ستة أشهر ماضية.
- ألا يكون المتقدم يمتلك أي وظيفة.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من البرنامج في وقت سابق.
- إذا كانت تلك الشروط تنطبق على الشخص الذي يرغب في التقديم، فعليه أن يبادر بذلك لكي يستفيد من الأنشطة التي يقدمه البرنامج، وقد ذكرنا لكم خطوات التقديم إلكتروني بشكل مبسط.
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