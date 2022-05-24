نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل DLS 2022 تحديث دريم ليج سوكر 2022 تعليق عربي في المقال التالي

دريم ليج سوكر 2022 Dream League Soccer 2022 واحدة من أفضل الألعاب التي تحاكي كرة القدم الحقيقة وبكل تأكد سوف تلاخظ ذلك بمجرد بداية اللعبة حيث تختلف اللعبة عن باقي العاب كرة القدم الأخري مثل سلسة إي فوتبول بيس أو لعبة فيفا في البداية يطلب منك تكوين فريق من الهواة وأختيار الطاقم التدريبي المساعد لك وتبداء تدريب اللاعبين علي اكتساب بعض المهارات والدخول إلي المباريات وعليك تحقيق الانتصارات لكسب المال حتي تتمكن من شراء لاعبين ذات مستوي أعلي واللعب في دوري المحترفين والدوريات القارية وتستطيع أختيار لاعب واحد فقط تتحكم فيه أثناء اللعب حتي لو كان حارس المرمي وهي ميزة لن تجدها في أي لعبة أخري ونتعرف الان علي أهم مميزات اللعبة وطريق تحميل دريم ليج 2022 بالتعليق العربي علي الهواتف بنظامي اندرويد وأيفون. مميزات لعبة Dream League Soccer 2022: توفر اللاعبين المرخصين من قبل FIFPro يمكن للاعب إنشاء الاستاد الخاص به طبقاً لرغبته تكوين الفريق من لاعبين وإداريين وفنيين طبقاً لرغبة اللاعب مزيد من الدقة والتفاصيل في شخصيات اللاعبين وعالم دريم ليج سوكر إمكانية تصميم أو شراء الشعارات الخاصة بالفريق مزامنة الحساب مع عدة أجهزة عن طريق google play cloud أفضل تراكات الموسيقي التصويرية المقدمة حصرياً من فرق luka state, jack wins, vistas وغيرها. اللعبة مجانية، لكنها تحتوي على عناصر يحتاج شراؤها للمال الحقيقي. للعبة مساحة صغيرة نسبياً لذلك لا تحتاج لمواصفات عالية في أجهزة التشغيل طريقة تنزيل لعبة دريم ليج سوكر 2022: قم بتوصيل جهازك بالانترنت ويفضل عن طريق الواي فاي

افتح متجر جوجل إذا كان جهازك على نظام أندرويد

ثم افتح متجر أبل إذا كان جوالك أيفون

بعد ذلك في مربع البحث اكتب Dream League Soccer أو الاسم المختصر المعروف DLS

قد يظهر لك في البحث النسخة الأصلية من دريم ليج سوكر 2022 أو نسخة Dream League Soccer 2022

اضغط تثبيت وانتظر قليلاً حتى اكتمال التنزيل

قم بفتح اللعبة من جوالك ثم عبئ بعض البيانات المطلوبة مثل الاسم في اللعبة و البريد الإلكتروني والفريق الذي ترغب في اللعب به

الآن اكتمل إنشاء الحساب، قم لاحقاً بربطه بـ google play cloud عمر شويل - جدة طريقة تحميل DLS 2022 تحديث دريم ليج سوكر 2022 تعليق عربي - ثقفني

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