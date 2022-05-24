نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لربح مليون دولار أمريكي بضغطة زر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2022 وهي واحدة من أهم المسابقات التي يحلم في الاشتراك بها كل شخص داخل الوطن العربي وخارجه والتي لا يتوقف البحث عنها من قبل الملايين لتحقيق حلم المليون دولار وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل مقدم البرنامج مصطفي الأغا، فيسارع الجميع في تحقيق هذا الحلم وهذا من خلال الاشتراك الفعلي مع ضرورة توافر الشروط والموافقة على الأحكام الخاصة بالبرنامج.

مسابقة الحلم 2022

تم الإعلان من خلال القنوات الخاصة بإذاعة برنامج الحلم MBC عن الطريقة التي يمكن الاشتراك بها في المسابقة التي يسعى إليها الكثيرين وهذا من خلال ما سيتم ذكره لاحقا:

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال على رقم 650444 من المملكة العربية السعودية.

كما يمكن الاشتراك من جمهورية مصر العربية من خلال الاتصال على الأرقام المخصصة بتلك الدولة وهي 95458 أو رقم 95450.

ويتم الاشتراك من دولة الكويت من خلال الاتصال على رقم 4141.

أما تونس فيمكن الاشتراك من خلال 85819.

أرقام مسابقة الحلم 2022

خصصت القنوات المشرفة على إذاعة مسابقة الحلم رقما معينا للاشتراك في تلك المسابقة التي تتوق النفوس للفوز بها كما فاز بها الكثيرين سابقا وتصل القيمة الإجمالية لتلك الجوائز الملايين من الدولارات التي تكفل تحقيق أكبر الأحلام. ويمكن الاشتراك من أي دولة من دول العالم العربي والأجنبي فمن دولة لبنان يمكن الاشتراك من خلال الرقم 008821622775627، ومن سوريا على رقم 1555، والإمارات من خلال رقم 5544 أو 2442.

موعد مسابقة الحلم 2022

يتساءل الكثيرين عن موعد سحب في المسابقة وهذا في الواحد والثلاثون من شهر ديسمبر لعام 2022 الموافق رأس السنة الميلادية حيث قررت شبكات MBC الإعلان عن الجائزة الكبرى والتي تقدر بمليون دولار وهذا كما ورد عن مصطفي الأغا مقدم البرنامج الشهير.

مسابقة الحلم 2022 MBC

تعد شبكة قنوات MBC المذيع الحصري والوكيل الإعلاني الخاص بمسابقة الحلم والذي يحلم الجميع للفوز بها من خلال الأرقام التي قامت القناة ببثها عبر مواقعها والإعلان عنها من خلال الإعلانات الخاصة بتلك المسابقة التي لم تحدد جنسية مخصوصة للاشتراك بها.