رابط تسجيل دخول منصة مدرستي schools.madrasati.sa || المرحلة الثانية للطالب والمعلم 1443 تسجيل الدخول إلى Microsoft للطلاب للدخول إلى الصفحة الرئيسية لمدرستي لإنجاز المهام والمسؤوليات والواجبات اليومية للطلاب وتنفيذها، كما نرفق رابط النظام الأساسي لمدرستي لتسجيل الدخول إلى ولي الأمر، حيث تسمح مدرستي للطالب والقائد بالدخول من خلال ملء بيانات حساب Microsoft، أثناء تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي من حساب مدرستي للمسؤولين عن طريق إدخال بيانات نظام نور، ومن خلال المقالة أوضحت أن المدرسة تسمح للطالب والقائد الدخول عن طريق ملء حساب Microsoft بالإضافة إلى القدرة على إرسال استفسارات إلى المساعدة الفنية لمنصة مدرستي عبر رقم منصة مدرستي الموحدة، يمكن للمستخدمين الآن أيضًا الاتصال بالمساعدة الفنية للمنصة عبر عنوان بريد إلكتروني.

رابط منصة مدرستي 1443 تسجيل الدخول

أجرت وزارة التربية والتعليم في اليوم الأول الأحد 24 شعبان 1443 هـ اختبار لغتي ومهاراتي الرياضية للصف الأول والثاني والثالثة من المرحلة الابتدائية يخضع طلاب الصف الثالث الابتدائي لامتحان العلوم.

كيف يمكنني تسجيل موقع مدرستي الجديد 1443؟

تتيح منصة مدارسي للطلاب التسجيل على منصة مدرستي 1443 عن طريق تحديد “العودة إلى المدرسة” من شاشة “منصة مدرستي” ثم النقر فوق “تسجيل جديد” من القائمة الرئيسية للبوابة.

بعد ذلك، قم بملء جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح والتي تشمل رقم التعريف الوطني والسجل المدني أو الإقامة ورقم الهاتف المحمول.

ثم انقر فوق تحقق بعد التحقق من دقة المعلومات المدخلة، وسيقوم النظام الإلكتروني بإرسال رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول المسجل، أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق “تحقق”.

سيتلقى المستخدم بعد ذلك رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور على جهازه المحمول المسجل.

كيفية التسجيل للامتحانات على موقع مدرستي على شبكة الإنترنت Checks 1443

من خلال رابط تسجيل الدخول إلى المدرسة المرفق، يمكنك الوصول إلى ملف المستفيد في منصة اختبارات مدرستي ثم تحديد الاختبارات والنقر فوق الاختبارات المركزية قبل تسجيل الدخول باستخدام Microsoft للطلاب.

بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي للاختبار المركزي مباشرةً من خلال رابط منصة اختبارات مدرستي.

بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى مدرستي

انقر هنا (أدخل مدارس Microsoft للموظفين التربويين والطلاب).

حدد “الاختبارات” من شريط التنقل.

حدد “الاختبارات المركزية”

تفاصيل التسجيل في مدرسة Microsoft.

تحديد “لقد قرأت جميع الإرشادات والإرشادات”

ابدأ الاختبار.

احفظ وتابع.

انقر فوق الزر إنهاء الاختبار بعد انتهاء الوقت المخصص لإكمال الاختبار.

يجب الإجابة على جميع الأسئلة حتى يتمكن الطالب من تقديم إجاباتهم وإكمال الاختبار.

مجموعات Microsoft

يقوم المدرب بتنشيط ميزة حذف رسائل الدردشة في Microsoft Teams من خلال تشغيل التطبيق والنقر فوق رمز الفريق.

لتمكين ميزة إزالة رسائل الدردشة المرسلة من قبل الطلاب، يجب على المعلم النقر فوق النقاط الثلاث الموجودة أعلى الفريق.

ثم، انقر فوق خيار إدارة الفريق، وحدد الإعدادات، وانقر على أيقونة حقوق الأعضاء، وحدد المربع بجوار السماح للأعضاء بخيار محو رسائلهم حتى يتمكن الطلاب من إزالة رسائل الدردشة التي أرسلوها باستخدام التطبيق.

حدد برنامج التعلم عن بعد في مدرستي كيف يمكن للمدرس حذف درس بعد إكمال خطوات التحضير للدرس القياسية وحفظ الدرس.

يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي التعليمي لمدرستي، ثم الانتقال إلى جدول الدورة والنقر على أيقونة “حذف الدرس” من إدارة الفصل عبر بوابة مدرستي 1443.

كيفية حضور الفصل على المنصة 1443 لمدرستي

يتساءل العديد من الطلاب عن كيفية إثبات الحضور في مدرستي، المنصة 1443 madrasati لكي يتم احتساب حضوره في البوابة وليس فقط مع المعلم، يجب ألا ينضم مباشرة إلى برنامج التايمز الخطوات الصحيحة لإثبات حضور الطالب على منصة مدرستي هي كما يلي:

يقوم الطالب 1443 بتسجيل الدخول إلى نظام مدرستي .

. اختيار رمز علامة التبويب من شريط القائمة.

حضور الفصل والتسجيل في برنامج التايمز.

الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستا 1443

تقدم منصة مدرستي دروسًا افتراضية آمنة لشرح الدورات عبر خدمة الإنترنت على برنامج النظام الأساسي ل Microsoft Teams، ويتفاعل المعلم مع تلاميذه من خلال جلسات المناقشة والأسئلة والأجوبة خلال هذه الدروس الافتراضية الرقمية.