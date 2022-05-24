رئيس الوزراء الصومالي يوقف وزير خارجيته عن العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:25 مساءً - أصدر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ،اليوم الثلاثاء مرسوماً بإيقاف وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي سعيد موسى عن العمل بعد توجيهه بالإفراج عن سفينة محملة بالفحم راسية في ميناء صلالة في سلطنة عمان.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، بأن المرسوم الصادر عن مكتب رئيس الوزراء ألغى توجيهات وزير الخارجية بشأن الإفراج عن السفينة المحتجزة في ميناء صلالة كونها تنتهك القانونين الوطني والدولي ويشكل تهديدًا على الوطن.

ووجه رئيس الوزراء الصومالي، المدقق العام والأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذه الحادثة وتحويلها إلى القضاء.