مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن إحباط محاولة اغتيال جورج بوش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:25 مساءً - أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، ورصدت السلطات الأمريكية رسائل تهديد لـ بوش عبر تطبيق “واتساب”.

ووفقًا لـ فوربس، فإنه تم التخطيط للمحاولة من قبل مواطن عراقي يعيش في ولاية أوهايو، يُفترض أنه ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

يشار إلى أنه وصل إلى الولايات المتحدة في عام 2020، بعد أن تقدم بطلب لجوء، ولا يوجد معلومات حول ما إذا كان معتقلًا حاليًا، ولم يتم توجيه اتهامات رسمية ضده حتى الآن.

وفقًا للبيانات التي حصلت عليها فوربس، كان المشتبه به يخطط لمحاولة الاغتيال منذ عام 2021.

يُذكر أنه من أجل ذلك قام برحلة إلى دالاس لتصوير منزل بوش بالفيديو، وحاول أيضًا إحضار مواطنيه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس السابق.

وبحسب فوربس، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات حول محاولة الاغتيال الوشيكة من خلال مخبرين موثوقين، وكذلك نتيجة مراقبة مراسلات المشتبه به في تطبيق واتساب.

وبحسب فوربس، قال المشتبه فيه "إنه أراد اغتيال بوش لأنه يعتقد أنه مسؤول عن قتل أعداد كبيرة من العراقيين وتقسيم البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي عام 2003”.

وعلى الرغم من أن المشتبه به كان واثقًا من أن حساب “واتساب” الخاص به آمن، إلا أنه لم يكن يعلم أن المحققين يمكنهم رؤية كل رسالة أرسلها.

كما أنه لم يكن يعلم أنه منذ أكتوبر 2021 استخدم الهاتف الذي قدمته له الشرطة الأمريكية، بناء على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي.