عاجل.. واتساب يكشف مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق جورش بوش الابن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المجلة أن مراقبة حسابات واتساب كشفت محاولات لتهريب منفذين إلى أمريكا لاغتيال بوش. وأشارت المجلة إلى أن المتهم بالتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش، كان موجودا فى أمريكا منذ 2020.

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