تراجعات حادة فى أسهم وول ستريت

جدة - نرمين السيد - وبحسب "واشنطن بوست"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعى 1.22%، وستاندرد أند بورز 500 انخفض 2.12% فيما فقد ناسداك 3.43% متأثرًا بما صرحت به سناب شات حول أنها لن تحقق أهداف الايرادات للربع الحالى وستبطىء التعيينات.

وانخفض سهم سناب شات 38%، وميتا 6% وبينتريست 17%.

تأتى عمليات البيع فى الوقت الذى تظل فيه الأسواق على شفا سوق هابطة، والتى تُعرف بأنها انخفاض بنسبة 20 فى المائة عن أعلى مستوى لها مؤخرًا.

كان الاضطراب الذى حدث فى صناعة التجزئة الأسبوع الماضى مدفوعًا إلى حد كبير بالتكاليف غير المتوقعة التى تنخر من أرباح كبار تجار التجزئة وتلقى بغطاء على نشاط الشراء القوى بخلاف ذلك.