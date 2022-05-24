القضاء الروسى يؤكد الحكم بسجن نافالنى 9 سنوات مع التنفيذ الفورى

رفضت الثلاثاء محكمة فى موسكو الاستئناف الذى تقدّم به المعارض الروسى المسجون أليكسى نافالنى ضد حكم بسجنه تسع سنوات وقضت بـ"ترك الحكم من دون تغيير" وبأن يدخل حيّز التنفيذ فورا، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".
ويعنى ذلك الحكم بأنه سيتم نقل نافالنى إلى سجن حيث تطبّق إجراءات صارمة ليقضى عقوبته، بعدما أدين فى مارس بالاختلاس وازدراء المحكمة، وأعلن محاموه على الفور أنهم سيستأنفون الحكم، حضر نافالنى الجلسة عبر رابط فيديو من وراء القضبان وقد ارتدى زى السجين الأسود وسترة شتوية وبدا متماسكا وعلق ممازحا على مشكلات فى نظام الصوت.
بدأت الجلسات الأسبوع الماضى لكن نافالنى حصل على تأجيل لمدة أسبوع حتى تتمكن أسرته من زيارته. عقدت الجلسة فى الوقت الذى تسعى فيه السلطات الروسية إلى إسكات منتقديها فيما تواصل حملتها العسكرية فى أوكرانيا المجاورة. ومُددت فترة سجن نافالنى، وهو من أشد منتقدى الرئيس فلاديمير بوتين، فى أواخر مارس إلى تسع سنوات بعد إدانته باختلاس تبرعات لمنظماته السياسية وبازدراء المحكمة.
وطالبت محاميته أولجا ميخائيلوفا المحكمة بإلغاء الحكم لأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القانون الدولى"، فى حين وصفه المدعى بأنه "قانونى ومبرر".
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