عاجل.. انتخاب تيدروس جيبريسوس لولاية ثانية رئيسا لمنظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - ولم يتقدم أى مرشح آخر لمنافسة تيدروس على المنصب وسط صعوبات مستمرة فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا المدمرة.
وقاد تيدروس، منظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الجائحة، وصمد أمام انتقادات لاذعة من حين لآخر بشأن عدة أخطاء.
وقال خافيير جوزمان، مدير السياسة الصحية العالمية فى مركز التنمية الدولية بواشنطن، "وقعت بعض الحوادث المؤسفة، لكن تيدروس كان أيضا صوتا ثابتا طوال فترة الجائحة، ودعا إلى استجابة عادلة".
وأضاف: "على الرغم من التحفظات حول قيادة تيدروس، فإن بعض الدول ليست على استعداد للضغط من أجل التغيير. نحن فى منتصف فترة الجائحة، وهناك بعض الضغوط من أجل قيادة ثابتة لتنتقل بنا خلال هذه اللحظة الصعبة".
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