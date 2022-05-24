نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إطّلع الأن” نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 رسمياً على موقع النتائج الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، بعد أن أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات مصر عن اعتماد النتائج واعلانها بشكل رسمي عبر بوابة التعليم الأساسي، وتتوافد طلبات الاستعلام عبر الموقع ويلقى ضغطا متزايدا خلال الساعات الجارية، ولا شك أن تخصيص رابط من وزارة التربية والتعليم لرفع النتائج كان من أهم الخدمات الالكترونية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم لأبنائها الطلاب وأولياء أمورهم، في ظل الظروف اتي شهدتها البلاد الفترة القليلة الماضية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، أما عن رابط الموقع وكيفية استخراج النتائج من خلاله، فسوف نشرح لكم ذلك بالتفصيل من خلال التقرير التالي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، خلال الساعات القليلة الماضية وفقا لبيان رسمي صدر عن وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ اعلان ظهورها ولم تهدأ عمليات البحث من قبل آلاف الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تقييم كل كالب وفقا للمنظومة الجديدة التي تم تطويرها مؤخراً إذ يظهر تقييم الطالب في صورة عدة ألوان يشير كل لون إلى مستوى الطالب ومدى تحصيله خلال هذا العام، وقد استطاع الكثير من الطلاب بالفعل استخراج نتائجهم بشكل الكتروني على الرغم من الضغط الشديد الذي يشهده الموقع.

الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

حسب ما أوضحته بعض المصادر المقربة من وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ، إذ تعدت نسبة النجاح الـ 85، وهو ما يثبت نجاح المنظومة التعلمية الجديدة، وقدرة استيعاب الطلاب لهذا التطوير، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، من خلال اتباع ما يلي من الخطوات؛

أولاً يجب الضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي .

. ثم تحديد المرحلة التعليمية (الصف الخامس) الترم الثاني.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات الطالب كامله.

وأخيراً يقوم المستعلم بالضغط على عرض النتيجة

من خلال الخطوات المذكورة يمكنكم الاطلاع على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2022 الكترونياً برقم الجلوس من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، حيث انة قد طرحت الوزارة النتائج بشكل رسمي على بوابة النتائج ليستعلم الطلاب من خلالها عن نتائجهم دون الحاجة للذهاب الى المدارس والتعرض للإزدحاامات التي قد تؤثر على سلامتهم.

من المقرر ان يتم الاعلان عن النتيجة الخاصة بالطلاب عبر الموقع الوحيد المعتمد والذي قد تم الاعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية وهو موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك بعد أن وصلت نسبة النجاح بين طلاب الصف الخامس الابتدائي في مختلف محافظات الجمهورية إلى التسعون بالمئة فيما فوق، لتُعد تلك نسبة متميزة مقارنةً بالسنوات الماضية.

قد قال السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان نتيجة طلاب الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي وكافة صفوف النقل قبل المرحلة الاعدادية من المقرر ان تصدر خلال الايام القليلة المقبلة، على ان تكون النتيجة الكترونية ومن خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة وذلك بناءًا على بعض البيانات الهامة التي يتم طلبها داخل الموقع.