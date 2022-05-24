أستراليا تطالب الصين برفع الرسوم الجمركية عن صادراتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:28 مساءً - كشف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، خلال حضوره مؤتمر الأمن الإقليمي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، عن غضبه تجاه الرسوم الجمركية الضخمة، التي تفرضها الصين على الصادرات الأسترالية منذ عامين، مؤكدًا ضرورة إزالتها.

ونقلت وكالة رويترز عن ألبانيز، قوله إنه تلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ بعد فوزه في الانتخابات، السبت الماضي، لكنه يرى أنه يجب على الصين ان تتخلى عن تعريفاتها الجمركية، إذا كانت جادة في إصلاح علاقاتها مع أستراليا.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه يشعر بقلق أكبر بشأن الرسوم الجمركية واسعة النطاق على السلع الأسترالية من الفحم إلى سرطان البحر، التي فرضتها الصين بعد سنوات قليلة فقط من تنفيذ البلدين لاتفاقية التجارة الحرة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مبرر لفعل ذلك.

كانت العلاقات في أدنى مستوياتها خلال العامين الماضيين بعد الاشتباكات حول قضايا تتراوح من التجارة إلى أصول جائحة كورونا، واتهامات للصين باستخدام الإنترنت للتدخل في الديمقراطية الأسترالية.

وأكد ألبانيز، خلال المؤتمر، أن أولويات الحكومة الأسترالية الجديدة تتوافق مع أجندة المجموعة الرباعية، المتعلقة بتغير المناخ، وبناء منطقة المحيطين الهندي والهادئ أقوى وأكثر مرونة، من خلال تحسين الأمن الاقتصادي، وتحسين الأمن السيبراني، وتوفير أمن الطاقة، وتهيئة مناخ بيئي وصحي آمن.