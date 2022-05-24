عاجل- ظهور أول إصابة بـ جدرى القردة فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصد أول حالة لجدرى القردة فى الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية بالدولة للرصد والتقصى المبكر لجدرى القردة.





وأوضحت الوزارة فى بيان، بحسب وكالة "أنباء الإمارات"، أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب إفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة فى الدولة. وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصى وفحص المخالطين ومتابعتهم. وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائى وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلى للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدرى القردة.

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