صندوق النقد الدولى: 2022 سيكون عاما صعبا على الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - وحذرت المدير العام لصندوق النقد الدولى، من أن الاقتصاد العالمى يواجه أكبر تحد له على الأرجح منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت جورجيفا قبيل انطلاق المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس، أمس الاثنين، إن حرب روسيا على أوكرانيا تسببت فى تراجع النمو الاقتصادى ورفع معدلات التضخم.

وأوضحت جورجيفا فى مدونة مشتركة مع مسؤولين فى الصندوق، إن تغيرا حدث فى تدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية، مدفوعا بانتشار التكنولوجيا الحديثة.