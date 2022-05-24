عاجل.. 10 قتلى فى هجوم على حانات وفندق بوسط المكسيك

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول إن الهجوم وقع فى وقت متأخر الإثنين، وأودى بحياة سبع نساء وثلاثة رجال وتسبب بإصابة شخصين فى مدينة سيلايا الواقعة فى ولاية جواناخواتو وسط البلاد.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 22:00 بالتوقيت المحلى الإثنين (03:00 ت ج الثلاثاء) وعثر على "ملصقات عدة تشير إلى جماعة إجرامية" ناشطة فى المنطقة، على ما ذكر المصدر نفسه.

وأفاد شهود أن مسلّحين دخلوا المنشآت وفتحوا النار على الموجودين ثم سكبوا البنزين عليهم فى محاولة لإشعال النار فى المواقع، وتركت الجثث هامدة بين الطاولات والكراسى.

وأصبحت ولاية جواناخواتو واحدة من أكثر الولايات عنفا فى المكسيك بسبب الصراعات بين عصابتَى "سانتا روسا دى ليما" و"خاليسكو نويفا خينيراسيون".

وتتنافس العصابات للسيطرة على تهريب المخدرات والوقود المسروق.