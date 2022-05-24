البلبيسي : لم تسجل اية حالة بمرض جدري القرود في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي، أنه لم تسجل اية حالة بمرض "جدري القرود " حتى الآن في مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص بالمملكة.

ودعا في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الأثنين، المواطنين لعدم الهلع والقلق من مرض "جدري القرود"، مستبعداً أن يشكل هذا المرض وباء لصعوبة انتقاله من شخص لآخر.

وبين الدكتور البلبيسي، أن هناك رقابة مشددة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمتواجدة على المعابر والحدود، مؤكداً متابعتها الحثيثة للخطط الوقائية وآليات الرصد للحالات، والكشف عنها حال وجودها بكل شفافية.

وأوضح أن الحالة المشتبه بها تعرف بان اي شخص يعاني من طفح جلدي غير مفسر، إضافة إلى احد الأعراض التالية: ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5، أو ألم بالعضلات، أو تضخم بالغدد اللمفاوية، أو تعب عام.

وقال البلبيسي "في حال وجود هذه الاعراض والشكوك بالإصابة تقوم الوزارة بالاستقصاء عن الحالة، من خلال أخذ عينات (بي سي آر) وتأخذ من خلال الخزعة أو مسحة من البثور الجلدية، ويجرى عليها التحاليل الطبية والمخبرية اللازمة، للتأكد من وجود إصابة بالمرض".

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، خصص غرفتي عزل في مستشفيات البشير احتياطاً في حال تسجيل أية إصابة مؤكدة.