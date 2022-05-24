نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القبض على 15 طالبا شاركوا بمشاجرة امام كلية في عمان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أنه ورد لمديرية شرطة شمال عمان اليوم بلاغ بوجود مشاجرة داخل احدى كليات المجتمع في منطقة تلاع العلي اثر ايقاع عقوبات فصل من الكلية بحقهم بسبب خلافات سابقة بينهم

و تم التحرك للمكان وفور الوصول تم التعامل وباستخدام القوة المناسبة مع تجمع لعدد من الطلاب والمتجمهرين من خارج الكلية وتم انهاء التجمع ودون وقوع اصابات تذكر.

كما وتم ضبط ثمانية طلاب اردنين وسبعة طلاب من جنسية عربية شاركوا بالمشاجرة وجميعهم داخل المركز الامني لاستكمال اجراءات التحقيق واحالتهم للقضاء .

وأشار الناطق الاعلامي ان البعض استغل تلك المشاجرة بقصد الاساءة لرجال الامن ومحاولة بيان ان القوة استخدمت بحق طرف دون الاخر لبث الفرقة والخلاف، وهو امر عار الصحة وبعيد عن مبادئنا المعهودة التي نعتز بها في تعاملنا مع كل المقيمين على ارض المملكة ويعرفها عنا الجميع، موضحا ان القوة الامنية تعاملت بحيادية تامة بهدف تفريق التجمع ومنع الاحتكاك بين اطراف المشاجرة، وعملت على تفريق المتجمهرين دون التاكد من هوياتهم خاصة من تجمعوا خارج الكلية.

وأكد على انه ستتم الملاحقة القانونية لكل من يحاول زعرعة علاقات الاخوة واستغلال تك الحادثة لنشر اخبار مضللة وهو ما يدحضه ببساطه الاجراءات الموثقة لدينا والتعامل بشكل حرفي وقانوني مع كافة اطراف المشاجرة من الجانبين وفق الإجراءات القانونية المتبعة واحالتهم جميعا للقضاء للفصل بينهما دون تمييز ليأخذ القانون مجراه بعدالة.