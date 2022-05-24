نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ولي عهد السعودية يخطط للقيام بجولة تشمل الأردن وتركيا ومصر قريبا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- أفادت أربعة مصادر مطلعة في السعودية، الاثنين، لوكالة "رويترز"، بأن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يعتزم القيام بجولة خارجية تشمل العديد من الدول.

وأوضحت أن الجولة ستشمل تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر، حيث سيبحث قضايا إقليمية وعالمية، ويوقع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة.

وذكرت المصادر أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها الأمير محمد.

وأضاف مصدران أن الزيارة قد تتم في أوائل حزيران/ يونيو على أقرب تقدير.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على استفسار من "رويترز" بخصوص الجولة.

رويترز