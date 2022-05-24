نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “3اعدادي” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022 عبر رابط البوابة الالكترونية الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلآف من محافظة البحيرة من طلاب الصف الثالث الاعدادي عن نتيجة الشهادة الاعدادية والتى تنتهى بها مرحلة التعليم الأساسي ويبدأ الطالب في الانتقال إلى المرحلة الثانوية وهى مرحلة مصيرية في مستقبله، وسنذكر إليكم أهم التفاصيل وكيفية الاستعلام عن النتيجة في السطور القادمة..

معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة 2022

أعلن محافظ البحيرة هشام آمنة أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني سوف يتم اعتمادها خلال الساعات القادمة، موضحًا أن امتحانات الشهادة الاعدادية قامت بمنتهى النزاهة والشفافية، وأنهم الآن على وشك الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والبدء في رصد الدرجات ليتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية واطمئنان الطلاب وأولياء الأمور وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي.

ويذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا للقيام بامتحانات الشهادة الاعدادية العامة بمحافظة البحيرة11520 طالب وطالبة، و 4456 طالب وطالبة بالشهادة الاعدادية المهنية وذلك خلال 700 لجنة وسط 18 إدارة تعليمية في محافظة البحيرة، مؤكدًا أن نسبة النجاح سوف تكون مرتفعة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني

ويمكنك عزيزى الطالب الحصول على نتيجتك وتقديراتك من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي، فأنت لم تصبح بحاجة إلى الخروج من منزلك لمعرفة النتيجة، عليك فقط الدخول على الرابط واتباع الخطوات الآتيه:

أولًا يختار الطالب السنة الدراسية الخاصة به وهى الصف الثالث الابتدائي ثم محافظتك وهي البحيرة. ثم الضغط على نتائج الشهادة الاعدادية. ثم كتابة المديرية التعليمية التابع لها. بعد ذلك أدخل بياناتك الشخصية، فقم بكتابة اسمك ثلاثيًا ورقم الجلوس الخاص بك. وأخيرًا اضغط على مربع عرض النتيجة، وستظهر أمامك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة.

وفي حالة عدم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية على الموقع فعليك بالمحاولة بعد مرور فترة من الوقت، وسوف تظهر لك على الفور، ويعود ذلك إلى كثرة الضغط والدخول على الموقع كثيرًا، وسوف يتم رفع النتيجة فور انتهاء الكنترول من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من السيد محافظ البحيرة الدكتور هشام آمنة، ولا يجوز إعلان النتيجة بدون الاعتماد الرسمي لها. ويمكنك أيضًا الذهاب إلى المدرسة التابع لها، وتطلب الحصول على نتيجتك مطبوعة بالدرجات.