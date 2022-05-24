نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 “الثالث الإعدادي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الآلاف من الطلبة وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، وسط حالة من القلق بعد أن قضوا فترة طويلة من المذاكرة و الامتحانات، وعلى الرغم من أنه لم ينته طلاب الصف الثالث الإعدادي من تأدية امتحانات الترمالثاني في العديد من المحافظات، إلا أنه تتزايد معدلات البحث عن موعد ظهور النتيجة، رغبة في الاطمئنان على مجهودهم طوال العام، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل رابط للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعداديةمن خلال تسجيل الاسم ورقم الجلوس، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الموعد النهائي لظهور نتيجة الإعدادية خلال الأيام المقبلة في محافظات القاهرة و الإسكندرية والدقهلية والقليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى هذه اللحظة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، حيث كشفت مصادر مقربة من الوزارة أن عمليات تصحيح أوراق إجابات الامتحانات لم تنتهي بعد، كما أوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم البدء في عمليات تجميع ورصد الدرجات ومراجعتها عقب الانتهاء من التصحيح مباشرة، ثم يتم بعد ذلك اعتمادها من مكتب المحافظة ومن ثم الإعلان عنها بشكل رسمي في المديريات، ومن الجدير بالذكر أنه ربما يختلف موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية من محافظة لأخري وفقاللانتهاء من عمليات التصحيح، وكما ذكرنا سابقا أنه حرصت وزارة التربية والتعليم على تخصيص رابط خاص في كل محافظة يتبع الموقع الرسمي للوزارة ، ليتمكن الطالب من الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه أصبح من المتاح أمام جميع طلاب الصف النهائي من مرحلة التعليم الأساسي من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي وذلكباتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي .

. ومن ثم اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

ثم تحديد نتائج الشهادة الاعدادية، و الفصل الدراسي الثاني لعام 2022.

بعد ذلك يجب كتابة بيانات الطالب.

وأخيراً الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي يترقبون في الفترة الحالية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي الجاري 2022، حيث انة من المقرر ان تنتهى باقى المحافظات من خوض الاختبارات يوم السادس والعشرين من شهر مايو، بحيث تنهي الوزارة اعمال الكنترول في اقرب وقت ليتم اظهار النتائج بشكل رسمي على بوابة نتائج التعليم الاساسي.