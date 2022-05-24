“المنصة المفعلة arabic” رابط شغال وخطوات حجز دور جواز سفر سوري 2022 عبر منصة الجوازات السورية

بالتزامن مع اطلاق منصة الجوازات السورية التي تم اطلاقها من قبل الحكومة السورية فنجد أن اهتمام عددٍ كبير من المواطنين في سوريا سواء من المقيمين داخل الدولة او خارجها ينصب على التعرف على كيفية حجز دور جواز سفر سوري الكترونيا 2022، من خلال المنصة المفعلة والتعرف على كيفية اجراء هذه الخدمة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الرابط والخطوات المستخدمة في حجز دور جواز سفر سوري 2022 من خلال الموقع المفعل خلال الايام الماضية.

حجز دور جواز سفر سوري 2022 الكترونيا

وتعتبر منصة حجز الجوازات السورية واحدة من أهم المنصات الإلكترونية فى هذا التوقيت، والتي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، لكي يتم حجز دور جواز سفر سوري 2022 لاجراء الخدمات المختلفة مثل اصدار جواز السفر لأول مرة او العمل على تجديده، وذلك بعدما اتاحت وزارة الداخلية السورية تلك الخدمات الإلكترونية إليهم وسهلت الكثير علي المواطنين في الحصول علي جواز سفر سوري أو التجديد أيضًا بجانب بعض الخدمات الأخري التي يتم اتاحتها بسهولة بمجموعة من الخطوات البسيطة عبر المنصة.

رابط حجز دور جواز سفر سوري والخطوات 2022

ويمكن ان يتم حجز دور جواز سفر سوري عبر منصة الجوازات السورية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى منصة الجوازات السفر السورية .

. بعد ذلك يتم اختيار إدخال رمز التحقيق الخاص بالمتقدم.

ارفاق كافة البيانات الشخصية بدقة كبيرة.

يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة من خلال الموقع.

اختيار خدمة حجز موعد والتاريخ المناسب لموعد الحجز من خلال المنصة.

بعد ذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بتاريخ وموعد الحجز والذي يجب الاحتفاظ به.

شروط تسجيل جواز سفر سوري

ومن اهم الشروط التي تم تحديدها لكي يتم تسجيل جواز سفر سوري من قبل المواطنين ما يلي.