ارتفاع إصابات جدري القرود في إيطاليا إلى 4 حالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:22 مساءً - ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود؛ المسجلة في إيطاليا إلى 4 حالات، وذلك بعد أن أكدت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، وجود إصابة في شرق توسكانا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن المريض البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يعالج حاليًا في مستشفى في مدينة أريتسو، قد عاد إلى المنطقة في 15 مايو، بعد قضاء عطلة في جزر الكناري.

وأشارت السلطات الصحية إلى أنه يتم علاج 3 حالات مؤكدة أخرى في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما.

وأكد الأطباء في سبالانزاني، يوم الخميس الماضي، أن أول حالة إصابة بمرض جدري القرود أو جدري القرود في إيطاليا؛ كانت لرجل عاد مؤخرًا من جزر الكناري.



جدير بالذكر أنه تم تأكيد ما لا يقل عن 160 حالة إصابة بجدري القرود في مايو 2022 في البلدان غير الإفريقية، حيث لا يستوطن الفيروس، ومعظمها في أوروبا، مثل: إسبانيا، المملكة المتحدة، البرتغال، النمسا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، السويد وسويسرا وكذلك إيطاليا.

وأصاب المرض؛ آلاف الأشخاص في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا في السنوات الأخيرة، لكنه نادر في أوروبا وشمال إفريقيا.

من المعروف أن جُدري القرود ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع حيوان أو إنسان مصاب بالفيروس، ويمكن أن ينتقل عن طريق سوائل الجسم أو الآفات أو قطرات الجهاز التنفسي أو من خلال المواد الملوثة، مثل الفراش.