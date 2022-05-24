تحرك يابانى وكورى فورى بعد تدريبات روسيا والصين العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، الثلاثاء، إن التدريبات المشتركة استمرت 13 ساعة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقى، وشاركت فيها قاذفات استراتيجية روسية من طراز توبوليف تو-95 وطائرات صينية من طراز شيان-إتش 6، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وأضاف البيان أن "طائرات من القوات الجوية اليابانية والكورية الجنوبية، تتبعت الطائرات الروسية والصينية فى جزء من التدريبات".

من ناحية أخرى وفى سول، قال جيش كوريا الجنوبية إنه أمر بالإقلاع الفورى لطائرات مقاتلة بعد أن دخلت أربع طائرات حربية صينية وأربع روسية على الأقل منطقة الدفاع الجوى الخاصة به يوم الثلاثاء.

وفى طوكيو، قال وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى، إن اليابان أطلقت طائرات نفاثة بعد اقتراب طائرات حربية روسية وصينية من مجالها الجوى الثلاثاء، أثناء استضافة طوكيو لزعماء مجموعة الحوار الأمنى الرباعى (كواد) التى تضم الولايات المتحدة.