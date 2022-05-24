عاجل- فنلندا والناتو يوقعان اتفاقية دعم متبادل

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة، إنه تم توقيع الاتفاقية فى مدينة مونس ببلجيكا، مشيرة إلى أن دعم البلد المضيف، يعنى تدابير متفق عليها بشكل منفصل يجب أن يتخذها البلد المضيف لدعم قوات ووسائط دولة أخرى.

وبحسب الوزارة، يجب الاستعداد لتقديم مثل هذا الدعم فى جميع المواقف المتعلقة بالأمن. مشيرة إلى أنه فى ظل الظروف العادية، يتم تقديم الدعم من البلد المضيف وقبوله، على سبيل المثال، خلال جميع التدريبات الدولية فى فنلندا وفى الخارج، وكذلك خلال إدارة الأزمات العسكرية.

من جانبه قال وزير الدفاع الفنلندى أنتى كاكونن: "سيعزز بناء قدرة دعم الدولة المضيفة، القدرة الدفاعية لفنلندا. والهدف الرئيسى لتوقيع الوثيقة هو ضمان الاستلام الفعال للمساعدات العسكرية".