زعيم كوريا الشمالية يحضر جنازة معلمه ويشارك فى حمل نعشه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون جنازة ضابط عسكرى كبير وشارك فى حمل نعشه دون أن يضع كمامة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد أيام من إعلان بيونج يانج أن تفشّى كوفيد-19 فى البلاد بات تحت السيطرة.





وشارك الزعيم الكورى الشمالى الأحد فى جنازة هيون شول هيى، الماريشال فى جيش الشعب الكورى الشمالى الذى قيل إنه أشرف على تعليم كيم وتوجيهه بعد خلافته والده كيم جونج إيل.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية صورا لكيم بدون كمامة وهو يشارك فى حمل نعش هيون الذى توفى عن عمر عن يناهز 87 عاماً.

وقاد الزعيم الكورى الشمالى بنفسه استجابة بلاده لفيروس كورونا، محمّلاً مسؤولى الدولة "الكسالى" مسؤولية تفاقم تفشى المتحورة أوميكرون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الوباء "تتم السيطرة عليه بثبات"، مشيرة الى أن عدد الوفيات "ينخفض بشكل حادّ يوماً بعد يوم".

ويشكّك خبراء فى الحصيلة الرسمية للاصابات والوفيات، بالنظر إلى أنّ الدولة الفقيرة تملك أحد أسوأ أنظمة الرعاية الصحية فى العالم، ولا تتوافر لديها أدوية لكوفيد أو قدرة على إجراء فحوصات جماعية.

ولم تقم كوريا الشمالية بتلقيح أى من سكّانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة بعد أن رفضت اللقاحات التى قدّمتها منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت بيونج يانج عن أول إصابة بفيروس كورونا فى 12 مايو 2022، بعد إغلاق تام ومستمر للبلاد منذ عامين.

ونقلت الوكالة المركزية عن السلطات الكورية الشمالية تسجيل 167،650 إصابة بـ"الحمّى" الإثنين، فى انخفاض ملحوظ عن مقارنة بنحو 390 ألف إصابة قبل أسبوع تقريباً.