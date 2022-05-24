العالم اليوم - لولاية ثانية.. انتخاب غيبرييسوس مديرا لمنظمة الصحة العالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:15 مساءً - انتُخب الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، على رأس منظمة الصحة العالمية.

وغيبريسوس هو أول إفريقي يشغل منصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.

وصوتت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 194، لصالح استمرار غيبريسوس في منصب المدير العام.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ على "تويتر"، الثلاثاء، إن أعضاء منظمة الصحة العالمية أعادوا انتخاب غيبريسوس مديرا عاما للمنظمة لفترة جديدة.

وأوضح: "أُعيد انتخاب الدكتور تيدروس للتو مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية. تهانينا. استحقها تماما".