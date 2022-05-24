العالم اليوم - دافوس.. نقاشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي

انتم الان تتابعون خبر دافوس.. نقاشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:15 مساءً - شهدت جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" نقاشات حول مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات الأزمة الاوكرانية وما فرضته من تحديات على الأمن الغذائي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد.

وشملت جلسات المنتدى نقاشات أخرى حول سبل التعافي من تداعيات ازمة كورونا، لينطلق المنتدى قي نسخته الحالية، تحت شعار يراه الكثيرون معبرا عن المرحلة الراهنة: "التاريخ يقف عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال".

ينعقد المنتدى بسويسرا في الفترة 22 إلى 26 مايو الجاري حضورياً بمشاركة ما يقرب 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم.

لم تكن التحديات الحالية والتي توصف بالاستثنائية ومخاوف الركود العالمي حاضرة وحدها على مائدة المنتدى والذي شملت أجندته ملفات أخرى كتغير المناخ والاستدامة والثورة الصناعية الرابعة والاستثمار والمدن الذكية.

وفيما يشارك في المنتدى طيف واسع من المسؤولين وصناع القرار يتيح منتدى "دافوس" فرصا امام دعم الابتكار وتشجيع رواد الاعمال في العديد من المجالات.