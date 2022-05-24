العالم اليوم - بيل في مهب الريح.. "غريم الملكي" يرفض العرض

انتم الان تتابعون خبر بيل في مهب الريح.. "غريم الملكي" يرفض العرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:15 مساءً - في ظل بحث غاريث بيل عن وجهة جديدة للموسم المقبل، كشفت تقارير إسبانية أن وكيل أعمال المهاجم الويلزي عرضه على أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل غريم ريال مدريد في العاصمة.

وينتهي عقد بيل (32 عاما) مع النادي الملكي في يونيو المقبل، فيما لا تنوي إدارة ريال مدريد التجديد له ليبقى مستقبله في الملاعب غامضا.

وقالت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية إن جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل التقى إدارة أتلتيكو، وعرض عليها موكله بدءا من الموسم المقبل، إلا أن الرد جاء بالرفض.

ووفقا للمصدر، قال المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد أندريا بيرتا لوكيل أعمال بيل: "نحن نقدر هذا العرض، لكن غاريث بيل ليس ضمن خططنا للموسم المقبل".

وفي وقت سابق، ذكرت صحف إسبانية أن بيل سيعلن اعتزاله في حال فشل منتخب ويلز بالتأهل إلى كأس العالم 2022 خلال الملحق الأوروبي، بينما سيبحث اللاعب عن ناد جديد ينضم إليه إن وصل منتخب بلاده للمونديال.

وتستضيف ويلز الفائز من مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا، في ملحق تصفيات كأس العالم في كارديف، في الخامس من يونيو المقبل.

يشار إلى بيل شارك هذا الموسم فقط في 7 مباريات مع ريال مدريد في مختلف البطولات، علما أنه فاز مع الفريق بـ3 ألقاب للدوري و4 لدوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات.