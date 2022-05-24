كيف اطلب سيارة من عبد اللطيف جميل الطريقة وأهم الشروط

كيف اطلب سيارة من عبد اللطيف جميل من أكثر الأسئلة المطروحة في الوقت الحالي من قبل المواطنين داخل المملكة في حال رغبتهم في الاستفادة من عروض عبد اللطيف جميل 2022 وكذلك عروض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط حيث توفر الشركة لعملائها إمكانية تقديم نموذج طلب شراء سيارة بالتقسيط بكل سهولة على أن تتوافر شروط عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات المستعملة أو السيارات الجديدة في مقدم الطلب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف كيف اطلب سيارة من عبد اللطيف جميل.

كيف اطلب سيارة من عبد اللطيف جميل

للإجابة على تساؤل كيف اطلب سيارة من عبد اللطيف جميل فقد تم وضع بعض الخطوات الأساسية التي ينبغي إتباعها لتقديم طلب التقسيط وتتلخص تلك الخطوات في:

في البداية يجب التوجه لصفحة عبد اللطيف جميل الرسمية.

الدخول إلى أيقونة عروض التمويل.

تعرض الصفحة كافة العروض والسيارات المتوفرة وعليك الاختيار من بينها.

النقر على كلمة تقديم الطلب، ليتم تحويلك إلى صفحة أخري لتقوم باختيار نوع السيارة والموديل وكذلك اللون.

إتباع تعليمات الصفحة حتى الوصول إلى التقديم.

ملئ بياناتك الشخصية والضغط على إرسال.

شروط عبد اللطيف جميل للسيارات تقسيط

يتيح عبد اللطيف جميل للعملاء إمكانية مليء نموذج طلب شراء سيارة بالتقسيط على أن تتوفر بهم بعض الشروط الأساسية والتي تنحصر في:

ضرورة وصول سن المتقدم لثمانية عشر عامًا، أو توفير وصي عليه كضامن.

أن يكون العميل ضمن الأفراد المعترف بهم قانونًا.

توافر هوية وطنية إحدى أهم الشروط المحددة لعملية تقسيط السيارات.

التقديم للحصول على السيارة عبر الموقع الرسمي للشركة.

ضرورة العمل بأي من القطاعين الحكومي أو الخاص.

أن يحصل المستفيد على راتب بقيمة 3000 أو أكثر.

فترة العمل يجب أن تتجاوز ثلاثة أشهر بالجهات الخاصة، أما الجهات العامة فيمكن أن تكون شهر واحد فقط.

الأوراق المطلوبة للتقسيط من عبد اللطيف جميل

هناك بعض من الأوراق الأساسية التي يجب على المستخدم تجهيزها للتقديم وقت طلبها من الشركة وهي: