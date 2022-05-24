نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل العملاء 25,000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبدون اعتماد جهة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل عملاء شركة إمكان للتمويل إمكانية الحصول على قرض شخصي مصغر بقيمة مالية تصل إلى 25,000 ريال كحد أقصى وكذلك دون الحاجة إلى كفيل وأيضاً دون الحاجة إلى إعتماد جهة العمل كل ذلك من خلال الحصول على القرض الشخصي المصغر عبر شركة إمكان للتمويل وهو إحدى المنتجات المالية الحديثة والتى توفرها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

لكل العملاء 25,000 بدون كفيل لدى شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان للتمويل العديد من المنتجات التمويلية الميسرة من بين تلك المنتجات التمويل الشخصي المصغر والتمويل الشخصي الإضافي وأيضاً التمويل التأجيري واليوم ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نتحدث عن التمويل الشخصي المصغر والذى يمكن الحصول عليه اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان على الهاتف وإتباع الخطوات التالية

في البداية يتم تحميل تطبيق شركة إمكان على الهاتف المحمول.

ثم التسجيل من خلال التطبيق.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

رفع المستندات المطلوبة لطلب التمويل.

بعد الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل يمكن التحكم في مبلغ التمويل.

وفي النهاية يتم تحديد طريقة السداد ويتم التوقيع إلكترونياً.

مميزات القرض الشخصي المصغر لدى شركة إمكان

صممت شركة إمكان للتمويل القرض الشخصي المصغر بمميزات عديدة تمكن جميع العملاء شركة إمكان من طلب التمويل الشخصي المصغر سواء كانوا محولين رواتبهم أو غير محولين لرواتبهم فيمكنهم الحصول على تمويل مصغر بقيمة مالية ربما تصل إلى 25,000 ريال كحد أقصى وكذلك يتمتعوا بمميزات عديدة منها ما يلي

من أهم مزايا التمويل المصغر لدى إمكان بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز بأنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً التمويل المصغر لدى شركة إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

كما يتميز التمويل المصغر لدى إمكان بأنه لا يشترط إعتماد جهة العمل.

متاح أيضاً الحصول على تمويل بقيمة مالية تبدأ من 2000 ريال سعودي.

شروط طلب التمويل المصغر لدى شركة إمكان

هناك مجموعة من الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها لدى العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل المصغر لدى إمكان وتتمثل الشروط فى الآتي