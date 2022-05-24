نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن تجديد الاقامة 3 شهور؟ وزارة الداخلية السعودية تجيب لتحسم الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تجديد الاقامة 3 شهور واحدة من أهم خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية التي توفرها إلى المقيمين بالمملكة، وهذا لأن الوزارة تسعى إلى رقمنة كل الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين والوافدين تماشيا مع الرؤية المستقبلية 2030، وتجديد الإقامة هي إحدى هذه الخدمات التي تعرضت إلى رقمنه بجانب إمكانية تأديتها من خلال مقر الوزارة، ولكن حينها تحتاج إلى حجز موعد ومن ثم الذهاب وتجديدها، ولأن هذه العملية تستغرق وقت ومجهود يفضل الجميع أن يقوموا بها بشكل إلكتروني، لذلك يستطيعوا هذا من خلال موقع ثقفني اتباع الخطوات التي سنذكرها بمقالنا.

“نعم متاح التجديد 3 شهور” حيث إن وزارة الداخلية الموجودة بالمملكة العربية السعودية توفر خدمة تجديد الإقامة لفترة ثلاث شهور والتي يطلق عليها تجديد ربع سنوي من خلال منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى مقر الوزارة، حيث يستطيع كل من المواطنين والمقيمين أن يقوموا بتجديد إقامتهم وتسديد الرسوم قبل انتهاء صلاحية التأشيرة من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل دخول لأبشر أفراد باستعمال كلمة السر واسم المستخدم.

سيتم استلام رسالة على الهاتف المسجل بأبشر.

يوضع كود التحقق المرسل للهاتف في الموقع الإلكتروني.

التوجه للصفحة الرئيسية.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمات المكفولين.

تحديد تجديد الإقامة.

قراءة التعليمات والشروط.

النقر على التالي.

تحديد العامل المرغوب تجديد إقامته.

اختيار مدة الإقامة.

تأكيد البيانات.

النقر على تجديد الإقامة.

شروط تجديد إقامة وافد 3 شهور

لقد قامت وزارة الداخلية بتوضيح شروط واجب توافرها لتجديد إقامة الوافد والمواطن عبر الجوازات وهي كالآتي:

تسديد رسوم التجديد وكذلك مخالفة التأخير إن وجد.

تواجد العامل من المملكة.

غير مسجل كمتغيب عن العمل.

تواجد بصمة وصورة للمقيم وكذلك لأفراد الأسرة المتجاوز أعمارهم 15 عام.

أن يكون جواز السفر صالح عند التجديد.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة ثلاث شهور

يمكن معرفة صلاحية إقامة عامل من خلال الآتي:

التوجه لصفحة التأشيرات.

النقر على الاستعلام.

الضغط على البحث عن تأشيرة صادرة عبر الخارجية.

إضافة رقم الهوية.

تسجيل رقم التأشيرة.

وضع رمز التحقق.

الضغط على الاستعلام.

عقوبة عدم تجديد الإقامة

توجد بعض العقوبات التي تم تحديدها من قبل المديرية العامة للجوازات لمن لا يقوم بتجديد إقامته بالموعد المحدد وهي كالتالي: