مجلس الأمن الروسى: لا نتقيد بمهلات زمنية لتحقيق أهدافنا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال نيكولاى باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسى، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستحقق أهدافها فى أوكرانيا دون التقيد بمهلات زمنية محددة، مؤكدًا أن بلاده ستحقق كل الأهداف التى حددها الرئيس فلاديمير بوتين.





وحسبما نقلت "رويترز"، أضاف باتروشيف فى مقابلة مع صحيفة "أرجومنتى آى فاكتى": "كل الأهداف التى حددها الرئيس سيتم تحقيقها، لا يمكن أن يكون الأمر على خلاف ذلك، لأن الحقائق، بما فى ذلك حقائق التاريخ، فى صفنا، وتابع "لا نتقيد بمهلات زمنية".

وشدد باتروشيف على ضرورة "التخلص من النازية تمامًا، وإلا فستعود من جديد خلال سنوات قليلة، وحتى بشكل أكثر قبحًا"، لافتًا إلى الأهداف التى تسعى روسيا لتحقيقها من الحملة العسكرية، وتخليص إقليم دونباس من سطوة "النازيين الجدد".

وأكد رئيس مجلس الأمن الروسى على أن الغرب يستغل أوكرانيا لتحجيم روسيا، قائلاً: "يبدو أن السيناريو المثالى، بالنسبة لحلف شمال الأطلسى بأكمله بقيادة الولايات المتحدة، هو صراع محتدم بلا نهاية".