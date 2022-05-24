جدة - نرمين السيد - أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، قرارًا بفرض قيود على تصدير السكر، وسط إرتفاع الأسعار، وذلك فى إجراء احترازى تلجأ إليه نيودلهى لحماية إمداداتها الغذائية بعد أسبوع تقريبًا من إعلانها حظر مبيعات القمح الهندى.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال مصدر مطلع، إن الحكومة الهندية تعتزم إعلان حد أقصى لصادرات السكر عند 10 ملايين طن للعام السوقى الذى ينتهى فى سبتمبر. وبحسل الوكالة، أشار المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الإجراء يهدف إلى ضمان وجود مخزون مناسب قبل بدء موسم السكر الجديد فى أكتوبر، متوقعًا الإعلان عن هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة. وتعد الهند ثانى أكبر مصدرى السكر فى العالم بعد البرازيل حتى العام الماضى، فى حين أن بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ودبى كانوا أكبر مستوردى السكر الهندى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد القمح.. الهند تتجه لفرض قيود على تصدير السكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.