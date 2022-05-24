نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط اونلاين” كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022 محافظة الإسكندرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد مؤشرات البحث في هذا التوقيت بشكلٍ ملحوظ من قبل العديد من الطلاب وأولياء الامور للتعرف على نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم عن انطلاق تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الايام الأخيرة ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرحها الكترونيا بناء على ما اعلنت عنه الوزارة، حيث أنتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام الأخيرة والتي تم اداؤها بناء على الجدول المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2022.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2022 الترم الثاني

وقد كانت امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة الإسكندرية وكافة المحافظات بشكل عام قد بدأت في يوم الثامن من شهر مايو، والتي انتهت في يوم الثاني عشر من الشهر نفسه، وعلى الفور قد بدأت اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرح النتائج الكترونيا من خلال الموقع الرسمي المخصص من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم

وقد اكدت المديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية بأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب الشهادة الابتدائية بأكثر من طريقة، ومن أسهل هذه الطرق هي الاستعلام من خلال المدارس من خلال اسم الطالب باستخدام الكشوف المدرسية، حيث يتم استخراج النتيجة بإسم الطالب بعدما يتم توزيع الكشوف التي تتضمن النتائج في جميع المدارس التابع لها الطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الكترونيا 2022

وقد أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية امكانية الاستعلام عن نتيجة طلاب الشهادة الابتدائية الكترونيا بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، من خلال اتباع الخطوات التالية.