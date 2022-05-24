“جميع العسكريين” هنا تعرف على سلم رواتب العسكريين الضباط الجديد 1443 في السعودية بعد إعلان وزارة الدفاع

شهدت الايام الاخيرة إعلان وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية رسميا عن سلم الرواتب الجديد للعسكريين 1443، وهو السلم الذي ينظم صرف مرتبات جميع العسكريين والضباط والتابعين للوزارة بشكلٍ عام، فنجد أن وزارة الدفاع السعودية تقوم بعمل إجراء تعديلات من حين لآخر على الرواتب الخاصة بجميع الموظفين التابعين للقطاعات العسكرية من الذين يشغلون رتب عسكرية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب العسكريين الضباط في المملكة العربية بعد التحديث 1443.

تعديل سلم رواتب العسكريين 1443 في السعودية

ويتم بشكل دوري قيام وزارة الدفاع السعودية بتحديث الرواتب الخاصة بجميع الأشخاص التابعين لسلم رواتب القطاعات العسكرية بشكل عام، وذلك سواء كانوا تابعين لوزارة الداخلية بالمملكة أو وزارة الدفاع، حيث تعتبر وزارة الدفاع واحدة من أهم الوزارات في السعودية، والتي تمتلك عدد كبير من المهام ومن أهمها العمل على المحافظة على النظام والأمن العام في مختلف مناطق السعودية، والتي تعمل من حين لآخر بفتح أبواب التوظيف لكل من الرجال والنساء أيضا.

سلم رواتب العسكريين الجديد في السعودية 1443

وقد تم تحديث السلم الذي يتضمن رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية ليتم تحديد الراتب المستحق لكل درجة من الدرجات المختلفة، وبناء على التحديث الاخير فنجد أن سلم رواتب العسكريين قد جاء على النحو التالي.

في الدرجة الأولى يتقاضى الجندي راتبا قدره 3220 ريال.

والجندي الأول 3395.

والعريف 3765 ريال سعودي.

أما وكيل الرقيب فراتبه يصل إلى 4455.

والرقيب 5620 ريال سعودي.

والرقيب الأول 6108 ريال.

رئيس الرقباء يصرف له راتب 7215 ريال سعودي.

وفي الدرجة الثانية فراتب الجندي يصل إلى 3350 ريال سعودي.

ويتقاضى الجندي الأول 3540 ريال.

ووكيل الرقيب 4665 ريال سعودي.

ورئيس الرقباء راتبه هو 7575 ريال سعودي.

بدلات العسكريين للأفراد بعد التحديث

وقد تم تحديث البدلات المستحقة لجميع العسكريين التابعين لسلم رواتب العسكريين التابعين لوزارة الدفاع السعودية، وقد جاءت البدلات بعد التحديث على النحو التالي.