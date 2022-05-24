المفوضة الأوروبية تتهم روسيا بمصادرة حبوب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، روسيا بالاستيلاء على مخزونات الحبوب والآلات فى أوكرانيا، واصفة الأمر بأنه ممارسات روسية تشبه ما كان يقوم به الاتحاد السوفيتى من مصادرة للمحاصيل.





وقالت فون دير لاين، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا، اليوم الثلاثاء: "يصادر جيش الكرملين مخزونات الحبوب والآلات" فى أوكرانيا، مضيفة أنه "بالنسبة للبعض، يعيد هذا ذكريات من الماضى المظلم- مصادرة السوفيتيين للمحاصيل، والمجاعة المدمرة فى الثلاثينيات"، فى إشارة إلى مجاعة كانت أودت بحياة الملايين من الأوكرانيين.

وتتهم الحكومة الألمانية روسيا بأنها تحول دون تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، والتى كان من المفترض أن يتم توجيهها بشكل رئيسى إلى شمال إفريقيا وآسيا.

واعتبرت فون دير لاين أن قيام روسيا بقصف مخازن الحبوب ومنع الصادرات الزراعية "أفعال مشينة"، وأنها تسببت فى ارتفاع هائل لأسعار القمح حول العالم.

وتقول بيانات برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، إن عدد من يعانون من الجوع الحاد كان عند 276 مليون شخص بداية عام 2022، وإذا ما استمرت الحرب فى أوكرانيا، قد يرتفع بـ 47 مليونًا.