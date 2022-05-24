وقالت فون دير لاين، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا، اليوم الثلاثاء: "يصادر جيش الكرملين مخزونات الحبوب والآلات" فى أوكرانيا، مضيفة أنه "بالنسبة للبعض، يعيد هذا ذكريات من الماضى المظلم- مصادرة السوفيتيين للمحاصيل، والمجاعة المدمرة فى الثلاثينيات"، فى إشارة إلى مجاعة كانت أودت بحياة الملايين من الأوكرانيين.
وتتهم الحكومة الألمانية روسيا بأنها تحول دون تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، والتى كان من المفترض أن يتم توجيهها بشكل رئيسى إلى شمال إفريقيا وآسيا.
واعتبرت فون دير لاين أن قيام روسيا بقصف مخازن الحبوب ومنع الصادرات الزراعية "أفعال مشينة"، وأنها تسببت فى ارتفاع هائل لأسعار القمح حول العالم.
وتقول بيانات برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، إن عدد من يعانون من الجوع الحاد كان عند 276 مليون شخص بداية عام 2022، وإذا ما استمرت الحرب فى أوكرانيا، قد يرتفع بـ 47 مليونًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضة الأوروبية تتهم روسيا بمصادرة حبوب أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.