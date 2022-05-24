التشيك تسجل أول إصابة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج الدولى" - فى نشرته الإنجليزية - أن المريض يتلقى العلاج بالمستشفى المركزى العسكرى فى العاصمة براج، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل حول حالته.

يشار إلى أنه تم تسجيل العديد من حالات الإصابة بجدرى القرود فى أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول فى الآونة الأخيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت اليوم أن عدد حالات الإصابة بجدرى القرود التى تم الإبلاغ عنها حتى أول أمس، بلغ 131 حالة إصابة مؤكدة و106 حالات أخرى مشتبه بها.